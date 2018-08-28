110 ülkeden 5 bin misafire İstanbul tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Beyaz Gezi" programı kapsamında, bu yılın 7 ayında 110 ülkeden gelen 5 bin misafire İstanbul'u tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hizmet ve yatırımları tanıtmak amacıyla 1995'ten bu yana "Beyaz Gezi" etkinliği düzenleniyor.

Bu yılın 7 ayında 5 kıtadaki 110 ülkeden aralarında bürokratların da yer aldığı 5 bin misafir "Beyaz Gezi" programına katıldı. En fazla katılımın 1105 kişi ile Bosna-Hersek'ten olduğu programa 105 bini aşkın vatandaş da iştirak etti.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, konuklara büyükşehir belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aktarıldı, İSKİ, İETT ve belediye iştiraklerinin çalışmaları anlatıldı. Plan ve projelerle ilgili karşılıklı tecrübe paylaşımı yapıldı.

Yabancı misafirlere İstanbul'un tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri de tanıtılırken rehberler tarafından Sultanahmet, Topkapı, Kariye ve Ayasofya müzeleri gibi tarihi yerler hakkında bilgi verildi.

