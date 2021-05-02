1100 TL sosyal destek yardımı e devlet sorgulama!

1100 TL pandemi destek ödemesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi döneminde ödenen sosyal destek yardımı, ihtiyaç sahiplerine verilmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1000 TL olarak ödenen yardım desteklerinin 1100 TL'ye çıkartıldığını açıkladı. Pandemi destek başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor ve destek sonuçları yine e-devlet üzerinden kontrol ediliyor.

PANDEMİ DESTEK YARDIMI E DEVLET SORGULAMA

PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR? Cumhurbaşkanı katıldığı Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'nda bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve memur için alınan kararlar ve kişilere sağlanacak yeni destek paketlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardım desteğini 1100 liraya çıkartarak, tekrar başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi birçok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

NAKDİ DESTEĞE NASIL BAŞVURU YAPILIR? SOSYAL YARDIM DESTEĞİ SORGULAMA! Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL nakdi destek başvurusu, E-Devlet girişi ile rahat bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Fakat ani yığılmaların yoğunluğun önüne geçebilmek için T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri içerisinde sosyal yardım desteği adına başvuru işlemleri alınacak.

SOSYAL YARDIM DESTEĞİ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR* E-Devlet üzerinden yapılan 1100 TL nakdi yardım desteğini sorgulamak adına e-devlete giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra arama butonuna; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazmanız ve gelen bağlantıya tıklamanız gerekiyor. Sayfaya girdikten sonra "Sosyal Yardımları Bilgileri Sorgulama" bölümüne girerek yardım desteğinizi sorgulayabilirsiniz.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı ile başvuru ekranı aynı sayfada yer alır. Bu sebeple başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından rahatlıkla görebilirsiniz.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre; 0- Pazartesi 2-Salı 4-Çarşamba 6-Perşembe 8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

NAKDİ DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır: Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.