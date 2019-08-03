111 metrelik mangalda tavuk çevirme rekoru denemesi

Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali" kapsamında 111 metre uzunluğundaki mangalda tavuk çevirme rekoru denemesi yapıldı.

Mengen Belediyesi ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu, Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği, Mengen Aşçılar Federasyonu ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla tüm aşçıların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçe girişinde yapılan Aşçılar Köprüsü'nde bando eşliğinde başlayan yürüyüş, etkinlik alanına kadar devam etti.

Festival kapsamında kurulan 111 metre uzunluğundaki mangalda tavuk çevirme yapıldı.

Yakılan 111 metre uzunluğundaki mangalda 2 tondan fazla tavuk pişirildi.

Guinness Rekorlar Kitabına girmek için aday olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çevrilen tavuklar festivale katılan vatandaşlara ikram edildi.

Ulusal Aşçılık Federasyonu Başkanı Melih Altundağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesini Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden birisi ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün de 111 metrelik bir rekor denememiz var. Bunun ilk etabını gerçekleştirdik. Rekor denemesi kapsamında yaptığımız tavuk çevirmeleri vatandaşlarımıza ikram edeceğiz."