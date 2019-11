11.11.2019 saat 11.11’de ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan toprakla buluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede. Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Bunların derdi Türkiye’yi bir çıra gibi yakmaktı” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak saat 11.11’de 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi. Ankara’da düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Batıkent Çakırlar mevkiinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte kendi adına olan fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikiminin ardından konuşma yapan Erdoğan, “11.11.2019 tarihinde saat 11.11’de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Geleceğe nefes seferberliğimiz gördüğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum’dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecek. Milletimizin özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kampanyaya ilgili bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda da ağaç günü olarak değerlendirilmesi fikrini ortaya çıkarttı. Biz de bu fikri destekledik ve 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiğimiz hafta imzaladım. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım’ı ve saatler de 11.11’i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır. Ne kadar çok ağaç dikersek geleceğe o kadar büyük miras bırakırız. 82 milyon hep birlikte ortaya koyacağımız eserlerle ve diktiğimiz fidanlarla oluşturacağımız ormanlarla gürlemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Geçmişte birilerinin ağaç bahanesiyle şehirleri talan etmeye kalktığını hatırlatan Erdoğan, “Haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını mülkünü yağmalamışlardı. Nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede. Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Bunların derdi Türkiye’yi bir çıra gibi yakmaktı. Bu yaz olanları duydunuz. Bodrum’da, Marmaris’te, İzmir’de, Antalya’da ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik. PKK denen bölücü terör örgütü onların yan kolları kendileri bunları açıkladılar. Onlar yaktılar biz diktik. Onarın derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye’yi kuşatmaktı. Allah’ın yardımı ile bu tuzakların hepsini boşa çıkarttık. Ağaçlandırma seferberliğimizde de milletimizle gönül gönüle, el ele çalışıyoruz. Onlar sakalımızı tıraş ettiler ama tıraş edilen sakal daha gür çıkar. Biz onların kollarını kesiyoruz. Bizim kültürümüzde toprağı hem ana hem de yar olarak görmek suyu aziz bilmek ekmeği öpüp alna götürmek vardır. 17 yılda toplam 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 22.6 milyon hektara çıkarttık. Böylece erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını yıllık 500 milyon tondan 154 milyon tona kadar düşürdük. Bizim yeşil sevgimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreni’ne sert tepki gösterdi.

Erdoğan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yatırımı için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar. Şimdi vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü. Aslında bu yaklaşımın adı İstanbul’u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahkum etmektir. İstanbul’un ne olduğunu, nereden geldiğini, bugün nerede durduğu, gelecekte nereye gittiğini bilmeyen bir zihniyetin yapılan ve yapılmak istenen işleri anlamasını beklemek beyhudedir. Biz 25 yıl önce İstanbul’un 2050’ye kadar olan sorunlarını çözecek adımları atmıştık. Ardından da şehrin 2100 yılına kadar olan ihtiyaçlarının çözümünü planladık. Şimdi de onu adım adım hayata geçiriyoruz. İhtiyaç yok dedikleri proje işte böyle bir proje. İstanbul’a atık suyu içme suyu kalitesine dönüştürecek kendi alanında dünyanın en modern en ileri teknolojisine sahip bir tesis kazandıracaktık. Hizmet bir vizyon ve nasip meselesidir. Vizyon olmayınca nasipte bağlı olunca işte burada olduğu gibi önünüze gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatını da tepersiniz. Milletimiz bütün bunları görüyor, takip ediyor. İnşallah vakti saati geldiğinde hepsinin de hesabını birer birer soracaktır. Ankara’da böyle değil miydi? Burada da aynı şekilde sıkıntılar diz boyuydu. Maalesef Melih Bey’den önceki belediye başkanı bu adımları atmadı. Melih Bey ile birlikte bu adımlar atıldı ve Ankara değişim dönüşüm yaşadı. Şu andaki Başkent havalimanından tutunuz havalimanından şehre bütün alt üst geçitlere varıncaya kadar park ve bahçelere varıncaya kadar bütün bunlar o dönemde yapıldı. AK Parti deyince akla hizmet gelir. Çünkü biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.”

“Bizim çocukluğumuzdan beri söylenen ‘tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli yurdumda’ diye tekerleme tadında bir şarkı var. Bu şarkı aynı zamanda maziden atiye kurduğumuz köprünün de ifadesidir” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bugün biz ecdadın mirası üzerine kendi katkılarımızı ilave ediyoruz. Yarın da gençlerimiz bunun üzerine daha fazlasını koyarak geleceğe doğru yürümeye devam edecekler. Geleceğe nefes ol derken fidan dikmenin ötesinde çocuklarımıza her bakımdan daha güçlü bir Türkiye bırakmanın kararlılığını da ifade ediyoruz. Bugün dikilen fidanlar her yıl büyüyüp serpilirken çocuklarımız da onlarla birlikte ülkemizin geleceğini kucaklamaya talip bir donanımla kendilerini geliştirecekler. Toprak ne ekersen onu verir, toprağa ne kadar emek verirsen o kadar karşılık alırsın. İnsan da öyledir. Bunun için biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. ’Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen bir medeniyet birikimine sahibiz. Bu kampanyaya gösterdiğiniz ilgi için tüm milletime bir kez daha teşekkür ediyorum.”

81 ilde 2 bin 23 lokasyonda gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Şırnak’ta gerçekleştirilen fidan dikim alanına canlı bağlantı gerçekleştirdi. Burada bulunan Süleyman Soylu, Şırnak’ta 52 bin 200 fidanın dikildiğini kaydetti.

Daha sonra Sinop’a canlı bağlantı gerçekleştirildi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk karşıladı. Selçuk, Sinop’ta 42 noktada 67 bin 250 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Akabinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya’daki fidan dikim alanına bağlantı gerçekleştirdi.

“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası kapsamında Antalya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Şu anda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesindeyiz. Geleceğe nefes diyerek gençlerimizle birlikte ağaç dikiyoruz. Bugün Antalya’da toplam 203 bin ağaç dikilecek. Şu an itibariyle vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bin fidana ulaştık. Yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı geleceğe nefes olmak için Antalya’da dikmiş olacağız” dedi.

Erdoğan ise, “Antalya’ya 400 bin ağaç yakışmaz. Antalya’ya milyonları konuşmamız lazım, çok ağaç kaybettiğimiz bir yer. Burada fidanlarımızı ağaçlarımızı zalimler yaktılar. Yeniden buraları bizim yeşile bürümemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Son olarak Konya’ya canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan, Konya’da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan bilgi aldı. Varank, “Konya bu ağaçlandırma seferberliğine hep birlikte destek veriyor. Geleceğe nefes kampanyasına 531 bin 353 ağaçla katılım sağlıyorlar. Aralık sonuna kadar da ağaç sayısını 3 milyona çıkartacaklar. Adeta bir düğün havası var. Zaten gelen bütün Konyalılara da düğün pilavı ikramı yapıyorlar” dedi.