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112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım Projesi'ne Silikon Vadisi'nde ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen  'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım Projesi' Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan Oracle Openworld kapsamında, en iyi inovasyon ödülünün sahibi oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım Projesi'ne Silikon Vadisi'nde ödül

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım Projesi' Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan Oracle Openworld kapsamında, en iyi inovasyon ödülünün sahibi oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi, 54 ülkeden 530 projenin yarıştığı, ABD'nin San Fransisco şehrinde düzenlenen, 'Oracle Openworld' kapsamında en iyi inovasyon ödülünü aldı. Geçtiğimiz ay IDC (International Data Corporation) tarafından En İyi Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Projesi kategorisinde birinci seçilmişti.

PROJE SAYESİNDE ACİL ÇAĞRI NUMARALARI TEK BİR NUMARADA 112’DE BİRLEŞTİ
Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi ile vatandaşlar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 177 Orman Yangın, 122 AFAD gibi acil numaralara tek bir numaradan ulaşıp yardım çağrısında bulunabiliyor. Birçok ilde faaliyet yürüten 112 Çağrı Merkezleri, 2019 yılı sonunda tüm Türkiye’de hayata geçecek.

PROJE SİBER SALDIRILARDAN ETKİLENMİYOR
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlarla Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi’nin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, illerde yaşanan felaket durumunda yedekleme özelliği sayesinde acil çağrılar tek merkezden kontrol edilebilecek. Bu sayede acil durum yaşayan ile en yakın ilden destek verilebilecek, acil durum yönetilebilecek. Sistem, internetten izole edilmiş kapalı devre sayesinde siber saldırılardan etkilenmeyecek.

E-CALL SİSTEMİNE UYUMLU

112 Acil Çağrı Merkezlerinin yazılımı, yeni nesil araçlarda kaza anında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezinin araması yapabilen e-Call sistemine entegre edildi. e- Call ile kaza anında 112 Acil Çağrı Merkezi otomatik olarak aranması ile kazazede bilinçsiz dahi olsa, kaza yerinin coğrafi koordinatları ve diğer bilgiler çağrı merkezine iletilecek.

112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım Projesi'ne Silikon Vadisi'nde ödül

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