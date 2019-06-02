112 Acil Çağrı Merkezi'nden ekmek siparişi - (ÖZEL)

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Türkçe ve 3 yabancı dilde yardım çağrılarına cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi, 2018 yılında 2 milyon 163 bin 160 çağrı aldı. Yüzde 42'lik oranla 908 bin 527'sinin gereksiz olduğu çağrılar arasında ayakkabı ayağını vurduğu için ambulansla eve gitmek isteyen de polisin marketten ekmek alıp evine getirmesini isteyen de var.

Turizmde bu yıl 16 milyon turist hedefleyen Antalya'da, kamu kurumları ve özel işletmeler yerli ve yabancı turistlerin tatilini huzur içinde geçirmesi için bir dizi hazırlık yaptı. Türkiye'de acil çağrı hizmeti veren kurumların tek çatı altında toplanmasını amaçlayan ve pilot uygulamanın yapıldığı Antalya'da, 10 yıl önce kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi de yeni sezona hazır.

Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere 7 kurumun koordineli çalıştığı 112 Acil Çağrı Merkezi, turizm sezonunda yabancı tatilcilerin çağrılarına da 3 dilde 8 personeliyle hizmet verecek.