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112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsün Ateş Doğan, 112’yi gereksiz arayarak meşgul eden vatandaşları uyardı.

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara uyarı

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsün Ateş Doğan, 112’yi gereksiz arayarak meşgul eden vatandaşları uyardı. Doğan, “112’yi özellikle arayıp rahatsız edenler de var. Bunlar çocuk değil, yetişkinlerden oluşuyor. Bu insanlar da hem bizi hem de hatlarımızı meşgul ediyor” dedi.
Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen toplantıda, kentteki kurumların acil çağrılarının 2017’den itibaren tek çatı altında 112’de toplandığını hatırlatan Merkez Müdürü Gülsün Ateş Doğan, asılsız ihbar ile gereksiz çağrılar hakkında değerlendirmede bulundu. Doğan, “Her iki çağrıyı da şu şekilde ayırt ediyoruz. Anons sırasında, ’112 Acil Çağrı Merkezini aradınız’ şeklindeki bant konuşmasında gelen çağrıların yüzde 50’si kapanıyor. Bunun çeşitli sebepleri var. ’Telefonum çalışıyor mu’ diye 112’yi arıyorlar. Yine, kişiler, telefonundaki arıza için ’112’deki bant kaydını duyabilecek miyim’ diye arıyor. Dolayısıyla gelen çağrıların yüzde 50’si bu tür aramalar oluyor. Çünkü hattımızın ücretsiz olduğu herkes tarafından biliniyor. Acil Çağrı Merkezi 2018’de Afyonkarahisar’da yaklaşık 800 bin çağrı aldı. Bunların yaklaşık 400 bini asılsız çağrılardı. Biz de bu gereksiz 400 bin çağrıyı araştırmak durumunda kalıyoruz. Ayrıca, bunların arasında nadir bir oranda da 112’yi özellikle arayıp rahatsız edenler de var. Bunlar çocuk değil, yetişkinlerden oluşuyor. Bu insanlar da hem bizi hem de hatlarımızı meşgul ediyor” dedi.
Bu nedenle gerçekten yardıma ihtiyacı olanların bekletilebildiğine dikkat çeken Doğan, gereksiz çağrılarla hattın meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara uyarı

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara uyarı

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara uyarı

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