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112 Acil Çağrı Merkezleri'ne gelen aramaların yüzde 66,6'sı asılsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bu yılın 7 ayında 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne gelen 20 milyon 936 bin 52 aramanın yüzde 66,6'sını asılsız çağrılar oluşturdu - Çağrı merkezi hattına asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz meşgul eden 167 kişiye 250 lira idari para cezası uygulandı - Çanakkale, Denizli, Muğla ve Niğde ise 112 acil çağrı numarasını en bilinçli kullanan iller oldu

Bu yılın 7 ayında 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne gelen 20 milyon 936 bin 52 aramanın yüzde 66,6'sını asılsız çağrılar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, acil durumlarda yaşadığı panikle acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 44 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında vatandaşlar, acil durumlarda, 115 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD numaralarına 112'den de ulaşabiliyor.

112'ye gelen yardım çağrısı, merkezdeki görevliler tarafından ilgili konu uzmanlarına (emniyet, sahil güvenlik ve itfaiye) bildiriliyor.

Acil müdahaleyi gerektirecek bir olayda, ambulans, trafik ve asayiş ekipleri, itfaiye, AFAD birimlerinin olay yerine en kısa zamanda intikal etmesi ve bunların aynı anda doğru bir şekilde koordine edilmesi de büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda 44 ilde faal olan Acil Çağrı Merkezleri için en önemli unsuru çağrı alıcı reaksiyon süreleri oluşturuyor. 2,87 saniye olan çağrı alıcı reaksiyon süresi ortalaması son bir ayda 2,71 saniyeye kadar düştü

- Gereksiz yere meşgul edenlere idari para cezası

Bu yılın 7 aylık döneminde 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne gelen 20 milyon 936 bin 52 aramanın 13 milyon 947 bin 30'u, yüzde 66,6'sını asılsız çağrılar oluşturdu.

Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi hattına asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 167 kişiye 250 lira idari para cezası uygulandı.

112 acil çağrı numarasını, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Niğde en bilinçli kullanan iller oldu.

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112 Acil Çağrı Merkezleri Çağrı İçişleri Bakanlığı

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