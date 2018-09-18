112 Acil ekiplerinin kurtardığı köpek, sahibine kavuştu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da kimliği belirsiz kişilerce çalındıktan sonra terk edildiği sokakta köpeklerin saldırısına uğrayan ve 112 Acil Sağlık İstasyonu personelinin kurtardığı 'Şila' isimli Alman kurdu cinsi köpek, sahibi Serdar Keskindir'e teslim edildi. Otopark işletmecisi Keskindir, 'Şila'yı kurtarıp tedavisini yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Yeni sanayi bölgesinde Serdar Keskindir'e ait Alman kurdu cinsi 'Şila' isimli köpek, 4 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Keskindir, sosyal medya hesabından çalınan köpeğini bulana ödül vereceğini duyurdu. Hırsızlar tarafından terk edilen 'Şila', önceki gün sokakta köpeklerin saldırısına uğradı, ayağından yaralandı. Yakındaki 112 Acil Sağlık İstasyonu'na doğru kaçan 'Şila'yı, buradaki personel kurtardı, tedavisini yaptı. 'Şila'nın 112 Acil'e doğdu koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Kayıp köpeğinin 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda olduğunu öğrenen Serdar Keskindir, 'Şila'yı teslim aldı. Otopark işletmecisi Serdar Keskindir, 9 aydır kendisinin baktığı köpeği dışarı bırakmadığını belirterek, "Hırsızlar geliyor köpeği çalıyorlar, 2-3 gün onlarda kalıyor. Ondan sonra köpeği geri bıraktıklarında sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor. Ayağı yaralanınca 112 Acil Sağlık İstasyonu'na sığınıyor. Sağlık ekipleri de sağ olsun müdahale ediyor. Ondan sonra haberim oluyor ve köpeğimi geri aldım" dedi. Keskindir, yaralı köpeğini sahiplenip tedavisini yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.
ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak
Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek
Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız
Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum