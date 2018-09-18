112 Acil ekiplerinin kurtardığı köpek, sahibine kavuştu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da kimliği belirsiz kişilerce çalındıktan sonra terk edildiği sokakta köpeklerin saldırısına uğrayan ve 112 Acil Sağlık İstasyonu personelinin kurtardığı 'Şila' isimli Alman kurdu cinsi köpek, sahibi Serdar Keskindir'e teslim edildi. Otopark işletmecisi Keskindir, 'Şila'yı kurtarıp tedavisini yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Yeni sanayi bölgesinde Serdar Keskindir'e ait Alman kurdu cinsi 'Şila' isimli köpek, 4 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Keskindir, sosyal medya hesabından çalınan köpeğini bulana ödül vereceğini duyurdu. Hırsızlar tarafından terk edilen 'Şila', önceki gün sokakta köpeklerin saldırısına uğradı, ayağından yaralandı. Yakındaki 112 Acil Sağlık İstasyonu'na doğru kaçan 'Şila'yı, buradaki personel kurtardı, tedavisini yaptı. 'Şila'nın 112 Acil'e doğdu koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kayıp köpeğinin 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda olduğunu öğrenen Serdar Keskindir, 'Şila'yı teslim aldı. Otopark işletmecisi Serdar Keskindir, 9 aydır kendisinin baktığı köpeği dışarı bırakmadığını belirterek, "Hırsızlar geliyor köpeği çalıyorlar, 2-3 gün onlarda kalıyor. Ondan sonra köpeği geri bıraktıklarında sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor. Ayağı yaralanınca 112 Acil Sağlık İstasyonu'na sığınıyor. Sağlık ekipleri de sağ olsun müdahale ediyor. Ondan sonra haberim oluyor ve köpeğimi geri aldım" dedi. Keskindir, yaralı köpeğini sahiplenip tedavisini yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

