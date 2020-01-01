HABER
  4. 112 Acil Komuta görevlileri vatandaşın huzuru için yeni yıla çalışarak girdi

112 Acil Komuta görevlileri vatandaşın huzuru için yeni yıla çalışarak girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:07 | Son Güncelleme

112 Acil Komuta görevlileri vatandaşın huzuru için yeni yıla çalışarak girdi

Kahramanmaraş'ta 2020 yılının coşkuyla karşılandığı, kutlamaların sokaklara taşındığı anlarda 112 Acil Komuta Merkezi'ndeki görevliler, yeni yılı çalışarak karşıladı.

112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekiplerinin yer aldığı merkez, çağrı alan görevlileri alanlarına göre ekipleri sevk ederek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak yoğun çağrı alan ekipler, bunların sevk idaresini yaptı.

Yeni yıla ailelerinden uzakta giren çalışanlar, vatandaşlara sorunsuz hizmet etmenin mutluluğuyla 2017'ye çalışarak "merhaba" dedi.

112 Acil Komuta Merkezi'nde çağrı alıcı olarak çalışan Halil İbrahim Büyükses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda herkese mutluluk ve sağlık diledi.

Diğer resmi tatillerde olduğu gibi yılbaşında da işlerinin başında olduklarını dile getiren Büyükses, çağrı merkezinin gereksiz meşgul edilmemesi için ailelerin daha dikkatli olmalarını ve çocuklarına telefonlarını vermemelerini istedi.

Leyla Akdağ ise çalışarak girdikleri yeni yıldan beklentisinin sağlık ve huzur olduğunu belirtti.

Herkesin dileklerinin kabul olmasını dileyen Akdağ, "Çağrılarda gereksiz çocuk aramaları oluyor. Aileler genelde telefonlarını çocuklara veriyor. Sıklıkla onların çağrıları düşüyor. Gereksiz yere hattımız meşgul ediliyor. Acil durumlarda yardım gecikiyor. Gereksiz çağrılar olmasa çok iyi olur." diye konuştu.

Acil tıp teknisyeni Gonca Doğan ise yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.

Ayşegül Bekereci de kar yağışı çağrılarını koordine ederek girdikleri yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluk beklediklerini söyledi.

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Çorum, yeni yıla silah sesleriyle girdiÇorum, yeni yıla silah sesleriyle girdi
Uludağ'da yeni yıl coşkusuUludağ'da yeni yıl coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
112 Çağrı Merkezi Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İstanbul'da nefes kesen havai fişek gösterisi! 2020'ye böyle merhaba dediler!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.