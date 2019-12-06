HABER

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda 25 kınalı keklik doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:31 | Son Güncelleme

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda 25 kınalı keklik doğaya salındı

KİLİS (AA) - 112 Acil Servis teşkilatının kuruluşunun 25. yılı nedeniyle Kilis'te 25 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Musabeyli ilçesi Delicay köyü kırsalında tören düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, bu tür çalışmaların sürdürülebilir doğal yaşama katkı sağladığını söyledi.

Farkındalık oluşturmak adına 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanlarıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Şekeroğlu, "Bu kapsamda 25 kınalı kekliği 25'inci yıl kutlamaları nedeniyle doğaya bıraktık." dedi.

Şekeroğlu, bu sırada "Yaşama yol ver", "Gereksiz yere meşgul etme" ve "Bizim için saniyelerin önemi var" gibi çeşitli mesajlar da verdiklerini sözlerine ekledi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Meryem Köse de yapılan etkinlikle tüm canlıların hayatının önemli olduğuna vurgu yapmak istediklerini kaydetti.

Özveriyle çalıştıklarını dile getiren Köse, "Yanı başımızda Suriye'de bir savaş varken bu savaştan en çok etkilenen illerden bir tanesi de Kilis. Kolu, bacağı kopmuş hastalarla çalışıyoruz. Saniyeler gerçekten önemli. Günlük 4 bin 500 kadar çağrı alıyoruz, bunun sadece 60 tanesi vaka. Bu konuda vatandaşlarımızın bilinçli olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ayhan Coşkun ise doğal ortamda yaşayan canlıların nesillerinin tükenmesinin bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini belirterek, bu kapsamda av koruma kontrol faaliyeti ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin devam ettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından 25 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (4)Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (4)
Bakan Albayrak: "Türkiye ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktı"Bakan Albayrak: "Türkiye ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Umke 112 Acil Servis Doğaya kınalı keklik salımı Kilis

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir’in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu!

Teslim olan terörist itiraf etti! PKK'dan Bakan Akar ve Soylu'ya suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dışişleri'nden flaş 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Ayşe Karaman’ın ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı

Ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı!

Okmeydanı D-100'de kaza! Trafik kilit

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.