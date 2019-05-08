112 Acil Servis çalışanlarının zorlu iftarı

Ramazan ayında 112 Acil Servis çalışanları hastaların yardımlarına koşarken oruçlarını ambulansta, hasta yakınlarının yanında ya da yolda açıyor. Büyük bir özveri ile çalışan sağlık görevlileri hem oruç ibadetini ifa ediyor, hem de görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mardin’de 112 Acil Servis çalışanları Ramazan’da da mesailerine özveri ile devam ediyorlar. Vaka geldiği anda iftarı yarıda bırakarak hastalara müdahale etmek için harekete geçen Mardin İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundaki doktor, acil tıp teknisyenleri (ATT), paramedik ve şoförler, kente ve kırsal bölgelerdeki hastaları sağlık kuruluşlarına getirmek için mücadele ediyor. Sağlık çalışanları çalışmaları esnasında bazen iftarlarını yarıda kesiyor, bazen geç yapıyor bazen de sahur yapmaya bile fırsat bulamıyor. İnsan sağlığı anlayışlı ile çalıştıklarını ifade eden Gülşen Oruç, “112’de parametrik olarak çalışıyorum. Ramazanda Mardin çok sıcak, o yüzden hastalarda bayılma, hipertansiyon çok fazla artıyor, özellikle yaşlı gruplarında biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz zaten istasyonda duruyoruz. Bazen bir hastanın evinde bazen bir yol kenarında bazen de ambulansın içinde seyir halindeyken içebiliyoruz. Bizim tek amacımız hastaları hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirebilmek.” diye konuştu.