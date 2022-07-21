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112 acil servis ekibine çirkin saldırı! Kalp krizi geçiren hastanın oğlu arbede çıkardı...

21.07.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Bir hastanın kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine gelen 112 acil servis ekibine hastanın oğlu saldırdı. Ambulansın camlarını kıran şahsın eli kesildi. Kalp krizi geçiren hasta ve oğlu beraber hastaneye kaldırıldı.

112 acil servis ekibine çirkin saldırı! Kalp krizi geçiren hastanın oğlu arbede çıkardı...

Olay saat 16.30 sıralarında Orhangazi’de Hürriyet Mahallesi’nde Şevket Durmuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre evinde kalp krizi geçiren Ş.P. (66) için şahsın yakınları 112 Acil Servisi aradı. Acil Servis ambulansı hastayı almak için yola çıktığında ise kalp krizi geçiren Ş.P.’yi kendilerine ait minibüsle hastaneye götürmek istediler. Bu esnada minibüs ile yolda karşılaşan sağlık ekipleri kalp krizi geçiren adamı ambulansa almak için durdu.

HASTANIN OĞLU 112 EKİBİNE SALDIRDI

112 Sağlık Ekipleri Ş.P.’yi ambulansa aldığı esnada oğlu olduğu belirlenen N.P. (30) sağlık ekiplerine geç geldikleri gerekçesi ile tepki gösterdi. Ambulansa binmek isteyen şahıs ile ambulans görevlileri arasında tartışma yaşandı. Bu esnada ambulansa saldıran N.P. ambulansın arka camına yumruk atarak camı kırdı. Kırılan cam N.P’nin kolunu kesince sağlık ekipleri bu kez hem kalp krizi geçiren Ş.P.’yi hem de kolu kesilen N.P.’yi alarak hastaneye götürdü.

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KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Hastanede de taşkınlık yapan N.P.’nin kesilen koluna sağlık ekipleri müdahale ederken, kalp krizi geçiren ve kalbi durduğu belirlenen babasına müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı. Stabil hale getirilen N.P. Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekiplerine saldırdığı ileri sürülen N.P. ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa 112 ambulans saldırı
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