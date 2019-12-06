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112 Acil Servis ekipleri zorlu kış görevine hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, bünyesindeki ambulans ve paletli kar araçlarını zorlu kış görevine hazır hale getirdi.Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle yoğun kar yağışı olan illerin başında yer alan Van’da, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki ambulans ve paletli kar araçlarının bakımı yapılarak kış şartlarına hazır hale getirildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, bünyesindeki ambulans ve paletli kar araçlarını zorlu kış görevine hazır hale getirdi.
Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle yoğun kar yağışı olan illerin başında yer alan Van’da, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki ambulans ve paletli kar araçlarının bakımı yapılarak kış şartlarına hazır hale getirildi. Kış şartlarının çetin geçtiği Van’da; iletişim kesintisi ve olası afetlerde kullanılan mobil komut aracını, zorlu kış koşullarında kullanılan paletli araç, arka donanımlarında acil ekipmanlarının bulunduğu UMKE araçları, 4 yataklı ambulans, kar ambulansı, kar motorları ve arka kabinleri tam donanımlı ambulanslar, her türlü müdahaleye hazır halde görev bekliyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, 84 acil müdahale aracıyla çetin kış şartlarına hazır olduklarını belirtti. Sağlık Hizmetleri Başkanı Mahmutoğlu, “İlimizin bulunduğu zorlu kış şartlarında acil sağlık hizmeti sunumu büyük önem arz ediyor. Bizler de zaman zaman zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyoruz. Bununla ilgili kışlık bakımlarımızı tamamladık ve gerekli hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

“Kırsaldaki vakaların ulaşımında büyük problem yaşıyoruz”
Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle kırsaldaki vakalara ulaşırken büyük problemler yaşadıklarının altını çizen Mahmutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Özellikle yoğun kar yağışının olduğu zamanlarda, kırsaldaki vakaların ulaşımında çok büyük problem yaşıyoruz. Bu gibi durumlarda Karayolları Bölge Müdürlüğüyle de müşterek çalışmalarımız oluyor. Özellikle paletli kar araçlarımız işimizi rahatlatıyor. Paletli kar aracımız, kapalı köy yollarını açarak vakaya ulaşmakta bize ciddi bir zaman kazandırıyor.”

“Asılsız ihbarlarla hasta hayatını riske atıyorlar”
Asılsız ihbarların hasta hayatını tehlikeye soktuğuna dikkat çeken Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük ise ortalama her ay içerisinde 30-40 tane asılsız ihbarla karşılaştıklarını söyledi. Vatandaşı asılsız ihbarlara karşı duyarlı olmaya davet eden Büyük, “Ambulans yönlendirilmesi için 112’yi arıyorlar. Bizler de ihbara karşılık ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Daha sonra tekrar arayıp gülerek 112’yi boş yere çağırdıklarını söylüyorlar. Böylece ambulansımız boş yere bir vakaya yönlendiriliyor. Bu vaka sebebiyle meşgul ediliyor. Önemli vakalarda ise ambulansı farklı noktalardan gönderme durumunda kalıyoruz. Bu gibi meşguliyetler sebebiyle hasta hayatını riske atıyorlar. Bunun gibi konularda da vatandaşımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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