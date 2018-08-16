Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz'da bu milleti teslim almayacaklarını, bu milletin kendiliğinden devletine, ülkesine, vatanına nasıl sahip çıktığını gördüler. Onun için bu tezgahların boşa çıktığını görünce yeni tezgahlar kurdular. Bu tezgahları da boşa çıkarmamız gerekiyor. Bunun yolu da dayanışmadan, birlikte mücadeleden geçiyor" dedi. Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından hazırlanan, 15 Temmuz gecesi 112 Acil servisi ambulans sürücülerinin gösterdikleri kahramanlıklar ile tanıklıklarının konu edildiği, "Ordaydım" adlı kısa belgesel filminin galası Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezinde yapıldı. Genel Başkan Arslan, galada yaptığı konuşmada, konfederasyon olarak katıldıkları tüm toplantılarda, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." sözünü söylemeyi ilke kararı olarak aldıklarını söyledi. Arslan, 15 Temmuz'un Amerika ve NATO'nun Türkiye'yi doğrudan işgal girişimi olduğunu, ABD'nin Türkiye'deki tüm darbelerin arkasında bulunduğunun kayıtlarda yer aldığını ifade etti.

15 Temmuz mücadelesinin halen sürdüğünü kaydeden Arslan, yaşananları unutmamak, canlı ve diri tutmak adına bu tür etkinliklerin devam etmesinin önemini vurguladı. Arslan, 15 Temmuz'da Hak-İş'in en ön saflarda yer aldığını şehitler verdiğini ve 100'e yakın gazisi olduğunu bildirerek, "Hak-İş her zaman olduğu gibi milletimize, ülkemize, devletimize yönelik, nerede ve kimden gelirse gelsin saldırılara karşı hep, devletimizin, milletimizin, ülkemizin yanında yer almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. Tüm terör şehitlerinin ve gazilerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Arslan, sendika başkanlarından gittikleri her ilde şehitlerin ailelerini ziyaret etmeleri ve gazilerle ilgilenmeleri ricasında bulundu. Arslan, darbe girişimi gecesi yaşananlardan örnekler verirken, "15 Temmuz'da bu milleti teslim almayacaklarını, bu milletin kendiliğinden devletine, ülkesine, vatanına nasıl sahip çıktığını gördüler. Onun için bu tezgahların boşa çıktığını görünce yeni tezgahlar kurdular. Bu tezgahları da boşa çıkarmamız gerekiyor. Bunun yolu da dayanışmadan, birlikte mücadeleden geçiyor." diye konuştu.

-"Oraya bir daha geri dönmemek gerekiyor" ABD'nin, hukuk ve adaleti, uluslararası anlaşmaları, tahkim yasalarını tanımadığını, emirlerle dilediğini yaptığını belirten Arslan, bunlara karşı bu topraklarda daha güçlü bir devlet olmak gerektiğini söyledi. Bir takım çevrelerin Tükiye'nin Uluslararası Para Fonu ile (IMF) yeniden anlaşmasına ilişkin yönlendirme yaptığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti: "IMF konusunda yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak, oraya bir daha geri dönmemek gerekiyor. IMF'siz yürürseniz bunun bedelleri oluyor ama bu bedelleri ödeyeceğiz. Hep beraber başta dövizle ithal edilen ABD ürünleri olmak üzere, bunların yerine yerlilerini kullanmaya çalışacağız. Bu lüks araç hastalığından millet olarak vazgeçmeliyiz. Kamunun araç saltanatının artık bitmesi gerekiyor. Büyük plazalarla, büyük gökdelenlerle devlet hizmetini yapmak mecburiyetinde değiliz. Daha mütevazı, ayakları yere basan millete tepeden bakmayan, milletle kucaklaşan bir anlayışı her alanda hayata geçirmemiz gerekiyor."