112 ambulansının önünü kesip bıçaklarla saldırdılar! 4 sağlık personeli yaralandı

Diyarbakır'daki olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı. Seyir halinde olan ambulans; kendilerine yol vermediği gerekçesiyle iki otomobilde bulunan grup tarafından taciz edildi.

BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Otomobillerle ambulansın önünü kesen kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı. Olayda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe alırken, burnu kırıldı, Ş.Ö.'nin ise bıçaklı saldırı sonucunda kolunda kesik oluştu.

Kadın sağlık çalışanı E.D. ile stajyer öğrenci V.T. de darbedildi.

YARALANAN SAĞLIK PERSONELLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası olay yerine gelen bir başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlık personelleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30 dikiş, Z.E.'nin ise başına 20 dikiş atıldı. Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu.

"BURNU VE KAFASI KIRILAN ARKADAŞIMIZ VAR"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, saldırıya tepki gösterdi. Açıklama yapan Ensarioğlu, hastayı Gazi Yaşargil Eğitim Araştırması'na bıraktıktan sonra komuta merkezine dönen sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığını belirterek, "Yolda her zaman ki gibi bugün de aynı şekilde başımıza geldi. Trafik magandaları yol kesiyor. Ambulansın üstünlüğü olmasına rağmen yol vermiyorlar. Sıkıştırıp daha sonra arkadaşlarımızı araçtan indirip darp ediyorlar. Şu an sağlık durumları iyi görünüyor. Kesici aletle kesildiği görülüyor. Burnu ve kafası kırılan arkadaşımız var. 4 yaralımız var. Darp yaralısı bulunuyor. 2'si şu an tedavi altında diğerleri ayakta tedavi ediliyor" dedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, saldırıya karıştıkları belirlenen gruptakilerden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)