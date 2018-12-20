112 çalışanlarına simülasyon maketle eğitim

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 112 Acil Sağlık hizmetlerinde çalışanlara, simülasyon maketi üzerinde solunumu ve dolaşımı olmayan bir hastaya nasıl müdahale edileceği anlatıldı.

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde 11. bölge koordinatörü olan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Niğde ve Nevşehir'de görev yapan 112 personeline 4 günlük Yetişkin İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İLYAD) eğitimi verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezindeki eğitim, 112 ekiplerinin komuta merkezinden aldıkları çağrıyla başladı.

Ekipler, hasta yakınının verdiği bilgileri değerlendirerek solunumu durmuş bir hasta gibi simülasyon maketine acil müdahalede bulundu.

Hasta yakınının da canlandırıldığı eğitimde, hastaya kalp masajı yapıldı, şok uygulandı, damar yolu açılarak ilaç verildi. Solunumu normale dönen hasta, sedyeye alındı. Canlandırmayı izleyen diğer 112 sağlık personeli, meslektaşlarını alkışladı.

Eğitimin ardından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, 112 çalışanlarının sahada karşılaştıkları acil durumlarda ilk uygulamayı nasıl yapmaları gerektiğini uygulamalı gösterdiklerini söyledi.

Benli, İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde hem çevre illerden gelenlere eğitim verdiklerini hem de burada konaklamalarını sağladıklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının 2015 yılında güncellenen mevzuatı doğrultusunda eğitim alan personele kurs sonunda sertifika verilecek.

