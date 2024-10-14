112 çetesi çözüldü! Savcıyı tehdit soruşturmasında tetikçi itirafçı oldu: 100 bin dolara savcıyı vuracaktım

Özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da gerek olmadığı halde özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin bir süre önce soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Savcıyı tehdit eden şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınması için Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, 3 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

TETİKÇİ İTİRAFÇI OLDU

Savcıyı tehdit soruşturmasında yeni bir gelişme de yaşandı. Savcıyı vurmayı planlayan tetikçi itirafçı oldu. Tetikçi "Savcıyı 100 bin dolara vuracaktım." itirafında bulundu.

DETAYLARI BELLİ OLDU

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinç'te sosyal medya hesabından detayları paylaştı. Erdinç paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Savcı'yı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin adliyeye bu kez başı önde, ters kelepçeyle geldi.

"SORUŞTURMA TAMAMLANDI"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Büro Savcısı, şüphelilerin avukatı tarafından ölümle tehdit edilmesine rağmen titizlikle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

273 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan çetenin örgüt lideri konumundaki 2 doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen için 273 yıla kadar hapis talep edildi.

725 sayfalık fezlekede örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istendi.

HASTANELER VE ŞİRKETLERE EL KOYMA TALEBİ

Söz konusu hastanelerin ve şirketlerin de kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi. Fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.