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112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:02 | Son Güncelleme

Samsun’da bir bankanın çatısında bulunan 112 adet ebabil yavrusuna Samsun Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Samsun’da bir bankanın çatısında bulunan 112 adet ebabil yavrusuna Samsun Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. 3 hafta boyunca bakımı yapılan kuşlar doğaya salındı.
Samsun’un Bafra ilçesinde bir bankanın çatı onarımı sırasında 112 adet yavru ebabil kuşu bulundu. Çatı onarımda çalışan görevlilerin Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber vermesi üzerine Kızılırmak Deltasına getirilen kuşlar burada bulunan Yaban Hayvanları İlk yardım Ünitesinde veteriner hekimler ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Veterinerlik Fakültesi öğrencileri tarafından 3 hafta süresince bakıldı. Günde 6 kilo mama tüketen yavruların genç hale gelmelerinin ardından doğaya salınımları gerçekleşti.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 112 tane ebabilin bakılmasının arkasında çok büyük bir emek olduğunu belirtti. Kuşların 3 hafta boyunca bakılmasının duyarlılık açısından önemli bir olay olduğu ifade eden Mustafa Demir, "Ebabil kuşları hayatının yüzde 90’ını havada geçiren, sadece yavrulamak ve yavrularını büyütmek için yere inen kuş türüdür. Ebeveyni kadar olmasa da burada beslendiler, temizlendiler. Bu kuşların kümeler halinde uçtuklarını biliyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Duyarlılık açısından çok önemli bir olaydır. Samsun’da özellikle canlılarla ilgili hem kanatlı olsun hem de diğer kedi-köpekler olsun bununla ilgili büyük bir duyarlılık var. Büyükşehir Belediyemize özellikle hayvan merkezimize baktığımızda Türkiye’nin en gelişmiş sistemi bizdedir. Burada ki klinikte ebabil kuşlarımız ile ilgili bir bakım gerçekleştirildi. Buradaki Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi tüm göçmen kuşlarla ilgili tedavi ve bakım yapan bir klinik. Diğer kuş cinslerini de kapsıyor. Samsun’daki tüm hemşehrilerimizin hayvanlarla ilgili ve Türkiye’de tüm vatandaşlarımızın hayvanlarla ilgili duyarlılığını bilincini arttırmaya yönelik katkı sağlamalarını arzu ediyoruz" dedi.
Etkinliğin sonunda Mustafa Demir tarafından ebabil kuşlarının bakımında emek veren veteriner hekimlere ve öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı

112 ebabil gökyüzüne bırakıldı
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