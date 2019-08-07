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112 ekibi, yaralı sürücüye evin çatısında müdahale etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, direksiyon hakimiyeti kaybolan ve yokuş aşağı inerken bir evin çatısına uçan aracın yaralanan sürücüsüne, 112 ekipleri ilk müdahaleyi evin çatısında yaptı.Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Özbağ ilçesinde meydana geldi.

112 ekibi, yaralı sürücüye evin çatısında müdahale etti

Kırşehir’de, direksiyon hakimiyeti kaybolan ve yokuş aşağı inerken bir evin çatısına uçan aracın yaralanan sürücüsüne, 112 ekipleri ilk müdahaleyi evin çatısında yaptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Özbağ ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan K.M.’nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yokuş aşağı inerken yoldan çıkarak bir evin çatısına uçtu. Çatıdaki gürültü sonrasında korku içinde evden çıkan vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 ve polis ekipleri ile AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü K.M., AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılırken, 112 ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi evin çatısında yaptı. Yaralı sürücü K.M., yapılan müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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