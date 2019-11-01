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112 görevlisi yağmurda ıslanan minik Azra'yı montuyla ısıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:58 | Son Güncelleme

    Karabük'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı.

Karabük'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. 112 Acil görevlisi, montunu çıkarıp kazada hafif yaralanan ve ıslanan 3 yaşındaki Azra Ece Aksu'nun üzerine örttü.

Kaza, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden Mustafa Altuntepe yönetimindeki 43 SL 871 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Remziye Altuntepe (73) ve Azra Ece Aksu hafif yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil ve polis ekipleri olay yerine geldi. 112 Acil görevlisi montunu çıkarıp yağmurda ıslanan üşüyen Azra Ece Aksu'nun üzerine örtüp ambulansa götürdü. 112 görevlisi minik Azra'yı başını okşayıp konuşarak rahatlatmaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Otomobil ve devrilen sinyalizasyon direği

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Sağlık görevlisinin üzerine örttüğü çocuğu sevmesi, konuşması

Boyutu:(211 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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