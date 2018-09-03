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112 görevlisine saldırı anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden ambulans sürücüsü Ahmet Turgut'un (38) yoldan geçen kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı saldırı anı, araç kamerasınca anbean görüntülendi.

112 görevlisine saldırı anı kamerada

İLKADIM (Samsun),(DHA) - SAMSUN'un İlkadım ilçesinde trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden ambulans sürücüsü Ahmet Turgut'un (38) yoldan geçen kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı saldırı anı, araç kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülere, uğradığı saldırıda burnu kırılan sürücünün olayın ardından, kendi acısını unutup görevine dönmesi ve kazadaki yaralıları hastaneye taşıdığı yansıdı.
Kaza, dün Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı’nda meydana geldi. Mehmet Ahıska (39) yönetimindeki 05 ET 561 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada, Ömer Koç (57) idaresindeki 19 HG 264 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araç sürücüleri Mehmet Ahıska ve Ömer Koç ile otomobillerde bulunan Suzan Ahıska (34), Ülkü Beyza Ahıska (14), Hatice Koç (37) ve Elif Koç Tırpancı (28) yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralılara müdahale eden ambulanslardan birinin sürücüsü Ahmet Turgut, henüz bilinmeyen nedenden yolda duran bir araçtan inen 2 kişinin saldırısına uğradı. Ambulansa bindiği sırada, bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle saldırganların elinden alındı. Uğradığı saldırıda kanlar içinde kalan sürücünün burnu kırıldı. Ambulans sürücüsü, kavganın ayrılması sonrası, kendi acısını unutup görevine döndü, kazada yaralananları hastaneye taşıdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Ambulans sürücüsü, kendisini darp edenlerden şikâyetçi olurken, saldırı anı ise bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların ambulansa binmeye hazırlanan sürücü Ahmet Turgut'a yumruk ve tekme attığı, çevredekilerin araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.
Öte yandan polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

112 görevlisine saldırı anı kamerada112 görevlisine saldırı anı kamerada112 görevlisine saldırı anı kamerada

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