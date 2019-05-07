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112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, emekli İsmail Ertem (55), büyüklüğüyle dikkatini çeken 112 gram ağırlığındaki tavuk yumurtasını 100 lira ödeyerek, satın aldı.

112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, emekli İsmail Ertem (55), büyüklüğüyle dikkatini çeken 112 gram ağırlığındaki tavuk yumurtasını 100 lira ödeyerek, satın aldı. 2 günde 1 kez yumurta tükettiğini ve her çeşidini severek, yediğini belirten Ertem, "100 liraya 180 adet yumurta alabilirdim; ancak bunun yerine bu yumurtayı aldım" dedi.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası emekli İsmail Ertem, geçen hafta ziyaret için kızının yaşadığı Denizli'ye gitti. Atatürk Caddesi'nde gezen Ertem'in, esnafın tezgahındaki büyük yumurta dikkatini çekti. Satıcıya yumurtayı almak istediğini söyleyen Ertem, önce olumsuz yanıt aldı, daha sonra 112 gram ağırlığındaki yumurta için pazarlık yaptı. Ertem, uzun uğraşın ardından esnafın 200 lira talep ettiği yumurtayı 100 liraya satın aldı.
180 YUMURTA YERİNE 1 YUMURTA ALDI
Yumurtayı çok sevdiğini ve 2 günde 1 kez tükettiğini belirten İsmail Ertem, satın aldığını ise evinde saklamak istediğini söyledi. Yumurtanın şeklinin ve büyüklüğünün dikkatini çektiğini anlatan Ertem, "İlk defa bu kadar büyük bir yumurta gördüm. Şekli hoşuma gitti. 2 yumurtanın büyüklüğünde yumurtaydı. Esnaf, yumurtanın özel olduğunu, kendisinin yiyeceğini söyledi. Ona 'Bu yumurtayı bana sat, ben yiyeyim' dedim. Pazarlık edip 100 liraya satın aldım. Yumurtayı çok severim. 2 günde 1 yumurtanın her çeşidini tüketirim; ancak bu yumurtayı yemek yerine hatıra olarak saklayacağım. 100 liraya 180 yumurta alabilirdim. Onun yerine 1 yumurta aldım" dedi.

FOTOĞRAFLI

112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi

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