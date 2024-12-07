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112 kişi hayatını kaybetti! Ülkede özel hastane skandalı: Her şeyi daha fazla para almak için yaptılar

07.12.2024 20:00
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Hindistan'da özel bir hastane hükümetten ödeme almak için tıbbi gereklilik bulunmamasına rağmen köylerdeki çok sayıda kişiye anjiyo yaptı. Olay üzerine başlatılan soruşturmada 112 hastanın hatalı işlem üzerine hayatını kaybettiği belirlendi.

112 kişi hayatını kaybetti! Ülkede özel hastane skandalı: Her şeyi daha fazla para almak için yaptılar

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki özel hastane, hükümetten ödeme almak için tıbbi gereklilik bulunmamasına rağmen köylerdeki çok sayıda kişiye anjiyo yaptı.

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112 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hatalı anjiyo işlemi yüzünden iki kişinin yaşamını yitirmesinin ardından hastaneye yönelik soruşturmada aynı sebeple 112 hastanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Polis, hatalı anjiyo işleminden kaynaklanan ölümlerin soruşturulması için tıp uzmanlarının görevlendirileceğini belirtti.

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Soruşturma kapsamında hastanenin üst düzey yöneticisi de dahil 7 kişinin gözaltına alındığı, olayda adı geçen 2 şüphelinin firari olduğu açıklandı.

8 BİN 500 KİŞİ TEDAVİ GÖRDÜ

Şimdiye kadar bu özel hastanede ülkedeki düşük gelirlilere ücretsiz tedavi imkanı tanıyan sigorta kapsamında yaklaşık 8 bin 500 hastanın tedavi gördüğü veya farklı ameliyatlar geçirdiği belirtildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hindistan özel hastane
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