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112 personeli ihbara gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Kiraz ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen süt kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

İzmir’in Kiraz ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen süt kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. İhbara giden acil tıp teknisyeni kardeşinin cansız bedeniyle karşılaşırken, ölen gencin bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kiraz ilçesi Arkacılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde ilerleyen Mustafa Z. idaresindeki 15 AAE 201 plakalı süt kamyonu, kavşaktan dönüş yapmak üzere yavaşladı. Bu sırada aşırı süratli olduğu iddia edilen Cemil Zülam (28) idaresindeki 35 EFM 60 plakalı Tofaş marka otomobil, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Cemil Zülam araçta sıkışarak feci şekilde can verdi. Kaza sonrasında bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 personeli ihbara gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Kaza yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, 112 ekipleri de hızlıca geldiği olay yerinde kazazedelere müdahale etmek istedi. 112 ekibinden acil tıp teknisyeni Ela Zülam Oflaz ise kardeşi Cemil Zülam’ın kaza yaptığını ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini öğrendi. Herkesi üzen bu durum yürekleri dağladı. Gözyaşlarına boğulan Eda Zülam Oflaz’ı ekip arkadaşları sakinleştirdi.

Cemil Zülam’ın bugün doğum günüydü
Ölen otomobil sürücüsü Cemil Zülam’ın ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Zülam’ın cansız bedeni Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Süt kamyonu sürücüsü Mustafa Z. kazanın ardından ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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