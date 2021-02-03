HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 112 sağlık çalışanları ölümden döndü

112 sağlık çalışanları ölümden döndü

03.02.2021 00:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde 217 Promil alkollü çıkan sürücü Adana’ya hasta taşıyan Ambulansa çarptı.

Adana’nın Kozan ilçesinde 217 Promil alkollü çıkan sürücü Adana’ya hasta taşıyan Ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan hasta başka bir ambulans ile nakil olurken sağlık çalışanları soğukkanlılık ile kendilerine çarpan araçta yaralı olup olmadığını kontrol etti.
Kozan’da Saat 23.45’te Adana yolunda meydana gelen kazada 01 GD 170 plakalı Şemsettin Doğru yönetiminde yanında yeğeni olan yolcusu ile seyir halinde olan otomobil Adana’ya hasta nakli yapan 01 FEH 12 plakalı ambulansa çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken Şemşettin Doğru’nun kullandığı 01 GD 170 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Ambulansta maddi hasar oluşurken şans eseri içinde bulunan hasta ve sağlık çalışanlarına bir şey olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kaza soruşturmasında ambulansa aynı istikamette giderken çarpan 01 GD 170 plakalı aracın sürücüsü Şemsettin Doğru’ya yaptıkları alkol muayenesinde sürünün 217 promil alkollü olduğunu tespit etti. sağlık çalışanları kazanın şokunu atlatarak önce ambulansta bulunan hastayı başka bir ambulansla sevk etti ardından alkollü sürücünün yanında yeğeni olan ismi öğrenilemeyen çocuğun sağlık kontrolünü yaparak boyunluk taktılar. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürürken 217 promil alkollü çıkan sürücü emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Valilik'ten flaş 'Boğaziçi' açıklamasıValilik'ten flaş 'Boğaziçi' açıklaması
Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Mahir Ünal'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

Konya'da feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

Profesörün feci ölümü! Aracı bariyerlere ok gibi saplandı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Açık bir çağrıda bulunuyorum

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili Valilik'ten yeni açıklama: 98 kişi serbest, 10 kişiye ise ev hapsi

Valilik'ten flaş 'Boğaziçi' açıklaması

İran uyruklu kadın kafasında poşet boğazı kesik halde bulundu

İşten dönen eşi kafasında poşet, boğazı kesik halde buldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ‘yeni anayasa’ açıklaması

Altun’dan ‘yeni anayasa’ açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.