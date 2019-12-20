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112 sağlık komandoları kışa hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:15 | Son Güncelleme

Kış şartlarından dolayı kapanan köy yollarının hastalara ulaşmada engel teşkil etmemesi için Erzurum 112 acil ekipleri büyük çaba sarf ediyor.

Kış şartlarından dolayı kapanan köy yollarının hastalara ulaşmada engel teşkil etmemesi için Erzurum 112 acil ekipleri büyük çaba sarf ediyor. Hastalara ulaşabilmek özel sürüş teknikleri alan paramedikler, hayat kurtarmak için 71 acil müdahale, 5 kar üstü paletli, 2 snowtrack kar paletli ve bir hava ambulansı ile kışa hazır vaziyette çalışıyor.
Karayazı, Tekman, Çat, Köprüköy ve Erzurum merkezde özel paletli araçları kullanan 35 personelle birlikte 112 acil ekibi, 350 personelle kışa hazır vaziyette. Zamanında hastaların kızaklarla taşındığı ve hastalığın boyutunun daha çok tehlikeye atıldığı durumların tam aksine, Erzurum’da artık ulaşılmayan köy kalmadı.
Paletli ve kar paletli ambulanslarla 2007 yılından bu yana 3 bin 198 hastayı, hastanelere nakleden 112 acil ekibinin artık ulaşamadığı bir köy dahi kalmadı. 2018’de, 473 vakaya kar üstü paletli ambulanslarla, 46 vakaya ise ulaşılması neredeyse mümkün olmayan köylerden snowtracklarla hastalara ulaşım sağlandı.
Doğum ve kalp damar gibi en acil vakalar için kullanılan ve görüş mesafesi yakaladığı takdirde aşamayacağı engel olmayan snowtrack araçlarının, 3 metre kara kadar engel aşabilme özelliği var.
Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, “Kadın doğum hastaları en önemli hastalar. İki can birden kurtarıyorsunuz aynı zamanda kalp, damar hastaları, yaşlı hastalar müdahale edilmezse sonuçlarının olumsuzluk getireceği hastalar. 3 bin 198 hastayı hastanelere nakletmeyi başardı. Bir hava ambulansımız var. Havanın ve görüş mesafesinin uygun olduğu zamanlarda hastaya ulaşım sağlıyoruz. Bir böbrek sırası bekleyen hastamız vardı, o gün helikopterle gitmeseydik organ nakil sırası geçecekti. Erzurum’da hava iyi olsa da güney ilçelerinde vakalar almaya başladık. Karayazı, Tekman, Çat, Köprüköy ve merkezde araçları kullanan 35 personelle birlikte 112 acil ekibi 350 personelle kışa hazır. Türkiye’nin birçok yerinde var ama 2018 yılında Türkiye’nin tüm illerinin taşıdığı gebeden daha fazla gebeyi Erzurum 112 ekibi olarak taşıdık. Kapalı köy yollarının olumsuzluklarından etkilenmeden doğuma 10 gün kala gebeleri gebe okullarına merkeze taşıyarak, oluşabilecek olumsuzlukları önlemiş olduk” dedi.
Erzurum 112’de 9 yıldır çalışan ve aynı zamanda ambulans sürüş teknikleri eğitmeni olan paramedik Büşra Bayoğlu ise, “Hayat kurtarmak çok zor, insanların yardım istemesi, yardım etmemiz, insanlara değer vermemiz bizim için çok önemli, Erzurumluyum ve kış şartları çok zor. Güney ilçelerimizdeki köylere ulaşmak için, 2-3 metre karı, yol olmadan aşmaya çalışıyoruz. Hastaları hastaneye nakletmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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