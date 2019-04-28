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112 yaşındaki Ayşe nine, 'Maşallah' dedirtiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

MUĞLA'da yaşayan 112 yaşındaki Ayşe Uçar, zinde ve sağlıklı olmasıyla görenleri şaşkına çeviriyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yaşayan 112 yaşındaki Ayşe Uçar, zinde ve sağlıklı olmasıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Ailedeki diğer büyüklerin de 100 yaşını aştığı belirtilirken, Ayşe Uçar'ın 87, 89 ve 92 yaşındaki 3 kızı ise annelerine gözü gibi bakıyor. ​Türkiye'nin en yaşlıları arasında yer alan Ayşe Uçar, Menteşe'nin kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşıyor. Ayağındaki ağrıları nedeniyle yürümekte zorluk çeken 4 çocuk ve 8 torun sahibi Uçar'ın kızları Kadriye Daş (87), Meliha Bozkurt (89) ile Adile Demirtaş (92) ise annelerinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Sağlığına iyi bakan, yediklerine ve içtiklerine dikat eden Ayşe Uçar'ı görenler, 'Maşallah' diyor. Ayşe Uçar'ın kızı Adile Demirtaş, annesine hastanede yapılan kan tahlilinde bütün değerlerinin normal çıktığını söyledi. Tek sorunu kulaklarında işitme kaybı olan Ayşe Uçar, "Evlatlarım ile gurur duyuyorum. Beni kimseye muhtaç etmeden bakıyorlar. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Ayaklarımda ağrı olduğu için yürüyemiyorum. Bunun dışında herhangi bir sağlık problemim yok. Yaşımdan dolayı beni merak edenler ziyaretime geliyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Ayşe Uçar'ın gelini Günnaz Uçar (76) ise "100 yaşındayken dağlardan odun getirirdi. Bir elinde çapa, diğer elinde tahra ile dolaşırdı. Sürekli soğan, sarımsak ve acı biber ile beslenir. Şimdiki nesil gibi mayalı peynir yemez. Sülalesinde 100 yaşından aşağı vefat eden olmadı. Akıl sağlığı yerinde. İki koltuk değneği getirin, ben ayağa kalkarım diyor" dedi. Öte yandan Ayşe Uçar'ın kızı Meliha Bozkurt'un ilkokulda ezberlediği 'Atatürk' isimli şiiri şaşırmadan okuması dikkat çekti.

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