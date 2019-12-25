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  3. 112 yaşındaki Ayşe nineden acı haber (2)

112 yaşındaki Ayşe nineden acı haber (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:20 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'ndeki evinde 112 yaşında yaşamını yitiren Ayşe Uçar'ın cenazesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morgundan yakınları tarafından alındı.

112 yaşındaki Ayşe nineden acı haber (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'ndeki evinde 112 yaşında yaşamını yitiren Ayşe Uçar'ın cenazesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morgundan yakınları tarafından alındı. Uçar için Gülağzı Mezarlığı'nda, öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye CHP Muğla eski milletvekillerinden Nurettin Demir, Ak Parti Menteşe İlçe Başkanı Tamer Topal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, Menteşe Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Metin Karacaoğlan, Uçar'ın yakınları ile mahalle sakinleri katıldı. Uçar'ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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112 yaşındaki Ayşe nineden acı haber (2)

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