112 yaşındaki İngiliz, resmen 'dünyanın en yaşlı erkeği' ilan edildi

Tam olarak 112 yıl ve iki gün önce dünyaya gelen Bob Weighton'ın ‘dünyanın en yaşlı erkeği’ unvanı resmen tescillendi.

Bir destek merkezinde yaşayan Weighton, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı karantina altında olduğu için sertifikasını bizzat Guinness yetkililerinden alamadı. Ancak Guinness yerine, kaldığı merkezdeki görevliler salgın kurallarına uyarak ve ‘sosyal mesafeyi’ koruyarak sertifikayı teslim etti.

Guinness Sözcüsü, “İngiltere’de sosyal mesafeyle ilgili mevcut kurallara bağlı olarak, Bob’la normalde yaptığımız gibi yüz yüze görüşemedik. Bunun yerine yaşadığı destek merkezi ona sertifikasını sundu, elbette güvenilir bir mesafeden” açıklamasında bulundu.

'PEK ÇOK ARKADAŞ EDİNDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

‘Dünyanın en yaşlı erkeği’ unvanı bundan önce Chitetsu Watanabe adlı bir Japon vatandaşına aitti. Ancak Watanabe 23 Şubat’ta 113. doğum gününe sadece 10 gün kala yaşamını yitirmişti.

Rekor sertifikasını alan Bob Weighton, “Bu unvanı benden önce taşıyan kişinin yaşamını yitirdiğini duymaktan memnun olduğumu söyleyemem. Ancak bu kadar uzun yaşamayı başardığım ve pek çok arkadaş edindiğim için çok mutluyum” dedi.