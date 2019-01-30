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112’nin kalp hastası seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Ordu’da yolu kardan kapanan evinde mahsur kalan kalp hastası Nizamettin Kesimoğlu (46), ambulansın yolda kalmasına rağmen 112 çalışanlarının olağanüstü çabasıyla 4 saatlik bir operasyonla hastaneye kaldırıldı.Akkuş ilçesi Akpınar Mahallesi Kesmeli mevkisinde yolu kardan kapanan 1000 rakımlı evinde ikamet eden Nizamettin Kesimoğlu, kalbinden rahatsızlanınca 112’ye haber verildi.

Ordu’da yolu kardan kapanan evinde mahsur kalan kalp hastası Nizamettin Kesimoğlu (46), ambulansın yolda kalmasına rağmen 112 çalışanlarının olağanüstü çabasıyla 4 saatlik bir operasyonla hastaneye kaldırıldı.
Akkuş ilçesi Akpınar Mahallesi Kesmeli mevkisinde yolu kardan kapanan 1000 rakımlı evinde ikamet eden Nizamettin Kesimoğlu, kalbinden rahatsızlanınca 112’ye haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesine haber verildi. Büyükşehir Belediyesinden sağlanan greyder kar ve tipi altında yolu açarak ilerlerken arkadan ambulans onu takip etti.
Coğrafi yönden oldukça engebeli ve yüksek kesime sahip bölgede zaman zaman bir metreyi aşan kar üzerinde giden ambulans bir süre sonra ambulans arıza yaptı. 112 çalışanları ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri olağanüstü bir çabayla ambulansı tamir etti. Yeniden hareket eden ambulans saatler sonra Nizamettin Kesimoğlu’nun evinin yakınına kadar gelebildi. Ambulanstan inerek 100 metrelik patika yol yürüyen ekipler hastayı alarak aynı yoldan ambulansa getirdiler. İlk müdahale yapılan hasta 4 saatlik bir çabanın sonunda hastaneye yetiştirildi.

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