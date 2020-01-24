112’ye gelen çağrıların yüzde 92’si gereksiz

Ambulans, polis, jandarma ve itfaiye birimlerinin bir arada ve koordineli bir şekilde hizmet verdiği Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezine bir yıl içinde gelen 2 milyon 587 bin 287 çağrının, yüzde 91,9’unun gereksiz olduğu açıklandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in kuruluş çalışmalarını titizlikle takip ettiği, 2018 yılında inşaat ve teknik altyapısı tamamlanarak 24 Ocak 2019’da faaliyete geçen Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi, halkın bilinçlendirilmesi ve gereksiz aramaların en aza indirilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezinin hayati önemini anlatmak ve gereksiz aramaların önüne geçmek amacıyla başlattığı kampanyaya kamu kuruluşları, yerel yönetimler, alışveriş merkezleri ve basın yayın organları da destek veriyor.

Bu kapsamda çocuklara yönelik bilinçlendirme amaçlı hazırlanan çizgi film televizyonlarda yayınlanmaya başlarken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle il genelinde onlarca açık hava reklam panosuna 112 Acil konulu afişler asıldı. Şehrin yaya trafiğinin yoğun olduğu Sarayönü, Balıklıgöl civarı, Atatürk Bulvarı, alışveriş merkezleri, bazı kamu kuruluşları ve okullarda da 5 bin adet broşür dağıtıldı.

Gereksiz aramanın önüne geçilmesi için özellikle çocukların bilinçlendirilmesine önem veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 18 okulda 26 bin 640 öğrenciyi ve 550 öğretmeni bilgilendirdi.

Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesinde faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıları cevaplamak ve birimleri harekete geçirmek için, ‘Santralist’ adı verilen çağrı alıcılar ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen operatörler aynı mekanda görev yapıyor. Çağrıya ilk cevap veren santralist, olayın mahiyetine göre ilgili kurum operatörüne yönlendirme yaptıktan sonra, birimlerin sevk ve idaresi operatörler tarafından gerçekleştiriliyor. Arapça ve Kürtçe dillerinde hizmet veren operatörlerin de görev aldığı merkeze, İngilizce, Rusça ve Almanca gelebilecek çağrılar ise İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Genel Müdürlüğü tarafından telekonferans yöntemiyle cevaplanıyor.

