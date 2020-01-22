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  4. 112'yi arayıp şarkı söylüyor, ekmek siparişi veriyorlar

112'yi arayıp şarkı söylüyor, ekmek siparişi veriyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

 ÇORUM İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr.

112'yi arayıp şarkı söylüyor, ekmek siparişi veriyorlar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Esme Pehlivan, 2019 yılında 112 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 80'inin asılsız çağrı olduğunu belirterek, "İnsanlar bize 'Gelirken bir ekmek alır mısınız?', 'Oradan gelirken bakkaldan bize de şunu getirseniz' gibi şeyler söylüyor. Arayıp şarkı söyleyen bile oluyor" dedi.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kentte intihar olaylarının önüne geçmek, intihar olaylarında medyanın önemini hatırlatmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Uzmanı Dr. Ebru Çobanoğlu, İl İntiharı Önleme Kurulu'nca hazırlanan Çorum'da İntiharı Önleme Eylem Planı kapsamında kentteki gazetecilere yönelik intihar haberlerinin toplumda ne gibi etkilere neden olduğunu içeren sunum yaptı.
Çorum İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Esme Pehlivan da, kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrı oranının yüksek olduğunu belirtti. Dr. Pehlivan, "2019 yılı boyunca toplam 276 bin 350 çağrı almışız. Bunun yüzde 80,7'si asılsız çağrı. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Asılsız çağrı gerçekten ihtiyacı olan vatandaşa 112'nin ulaşamaması demek. Orada telefonu denemek için insanlar var. Telefonu yaptırmaya veriyor, alıyor düzeldi mi diye deniyor, ya da canı sıkılıyor, şarkı söylüyor. 'Bize gelirken bir ekmek alır mısınız?' 'Oradan gelirken bakkaldan bize de şunu getirseniz' gibi şeyler var. Bu sırada yardım bekleyen bir insan ulaşamıyor bize. Başka bir insanın hayatına mal olduğunun farkında olmadan yüzde 80 oranında asılsız çağrı oranımız var" diye konuştu.
2020 yılında Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildiğini aktaran Dr. Esme Pehlivan, "Bunun da Kabahatler Kanunu'na göre bir yaptırımı var. Biz de iki yıldır bu konuda özenli çalışmamıza devam ediyoruz. Asılsız arayarak 112'yi meşgul eden insanlara Çorum'da da cezalar uygulanmaya başlandı. Bu yıl cezalar 309 TL'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

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