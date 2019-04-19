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113. yaşını Kapadokya’da kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Brezilya’dan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Cacılda Marılıa Do Nascımento 113.

Brezilya’dan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Cacılda Marılıa Do Nascımento 113. doğum gününü Kapadokya’da kutladı.
Brezilya’nın Amazonas eyaletinin Manaus şehrinde 17 Nisan 1906 yılında doğan ve aradan geçen bir asrın ardından hayalini kurduğu Kapadokya bölgesini ziyaret eden Cacılda Marılıa Do Nascımento, 113. yaşını Kapadokya’da kutladı.
Kapadokya’da sıcak hava balon turuna da katılan ve peribacalarını kuşbakışı izleme şansını yakalayan Cacılda Marılıa Do Nascımento, Kapadokya’nın fantastik olduğunu söyledi. Do Nascımento, "Kapadokya o kadar inanılmaz bir yer ki ancak Tanrı bu şekilde yaratmış olabilir. Ve Tanrı’ya binlerce şükrediyorum ki benim buraları görmeme izin verdi. Tanrı’dan hep istedim buraya gelmeyi ama yapabileceğimi hiç sanmıyordum. Ama sonunda buraya gelebildim. Hiçbir zaman böyle bir şeyi aklıma bile getiremezdim. 113 yaşıma geleceğim ve 113. yaşımı Kapadokya’da kutlayacağım. Gerçekten bu inanılmaz bir şey. Tanrıya çok teşekkür ediyorum bunu bana bahşettiği için. 113. yaşımı Kapadokya’da kutladığım için inanılmaz bir şekilde mutluyum" dedi.

"Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 113 yaşındaki turist ile pasta kesti"
Brezilya’dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen 113 yaşındaki Do Nascımento’nun doğum gününü kutlamak için Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Brezilyalı Do Nascımento’nun kaldığı oteli ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, lobide oturan Do Nascımento’ya pasta getirerek doğum gününü kutladı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın bu sürprizi karşısında oldukça duygulandığı görülen Nascımento, Belediye Başkanı Rasim Arı’ya Kapadokya bölgesini ve Nevşehir’i çok beğendiğini ifade ederken buranın fantastik bir şehir olduğunu ve 113 yaşında burada olmaktan ve 113. doğum gününü Kapadokya’da kutlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da burada yaptığı açıklamada, "Brezilya’dan 113. doğum gününü şehrimizde kutlamak için gelen Cacılda Marılıa Do Nascımento’nun bu mutlu gününde biz de pasta kesmek istedik" dedi. Belediye Başkanı Arı, "Cacılda Marılıa Do Nascımento 1906 doğumlu. 113 yaşında ve sırf doğum gününü kutlamak için Nevşehir’e bölgemize geldiler. Dolayısıyla sırf doğum gününü kutlamak için şehrimize gelmesi nedeniyle biz de doğum gününü beraber kutlayalım istedik. Kendisini burada misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Maşallah sağlığı, sıhhati yerinde bugün erken saatlerde kalkıp balona binmiş ve bu saate kadar da uyumamış. Ve torununun eşi bir Türk kardeşimiz. Lozan’da yaşıyor. Sırf doğum gününü kutlamak için gelmesi bizlere ayrıca bir keyif verdi. Dolayısıyla biz de şehrin belediye başkanı olarak bu kadar özel bir günde bu kadar özel bir gün için gelmesi nedeniyle doğum gününü beraber kutlamak istedik. Türkiye’deki ve dünyadaki bütün kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. İnşallah her gelene ayrı bir misafirperverliği aynı ilgiyi göstereceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Çünkü Nevşehir inşallah turizmin parlayan bir yıldızı olacak. Bu yıldız parlarken bizde bu şehre ve bu şehre gelecek yerli ve yabancı misafirlerimize inşallah gönlümüzü ve kapılarımızı açacağız. Kendisine şehrimize geldiği için bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve 113. doğum gününü kutlayan Brezilyalı Cacılda Marılıa Do Nascımento daha sonra pasta kesti.

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