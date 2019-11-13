1138 Gün Cezaevinde Kalan Ahmet Altan Yeniden Cezaevinde

Tutuklama kararına itiraz eden Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin vermiş olduğu ‘bozma’ kararı sonrası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama yaptığına atıfta bulunarak ‘‘27. Ağır Ceza Mahkemesi, yoksa Yargıtay’ın da üzerinde bir mahkeme midir? Yasalar ile bağlı değil midir?’’ diye sordu.

Gözaltına alınmasına Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Article 19 gibi uluslararası gazetecilik kuruluşlarının da tepki gösterdiği Ahmet Altan, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, ‘‘Silahlı terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım’’ suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırdığı ve tahliye ettiği Ahmet Altan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonrası dün Göztepe’deki evinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Çalıkuşu Twitter’dan yaptığı açıklamada da ‘‘Ahmet Altan’ın dün bana değil, Anadolu Ajansı'na tebliğ edilen yakalama kararı UYAP’a yüklendi. Altan’ın tahliyesini ağırlaştırılmış müebbet ve 10.5 yıl veren 26. Ağır Ceza Mahkemesi verdi. Kararı veren 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ersin Öztürk, 2 gün önce başkan oldu. Ahmet Altan ara karar ile değil, hükümle tahliye edilmiştir. Hükümle birlikte ilk derece mahkemeleri dosyadan el çeker. Yetki istinaf ve Yargıtay’dadır. Ne savcı hükümle tahliyeye itiraz edebilir ne de bir ilk derece mahkemesi verilmiş hükme dokunabilir. Hukuksuzluğun freni kopmuştur. Temyiz sürecinde cezanın ağırlaştırma ihtimali gibi bir gerekçe olamaz. Bu hukuksal bir saçmalıktır’ dedi.

26. Ağır Ceza Mahkemesi, hükümle tahliye kararında dosyada gelinen aşamada tutuklamaya alternatif olarak adli kontrol tedbirini yeterli gördüğünü ifade eden Çalıkuşu, Tutuklamadan bir gün önce göreve atanan 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri bu takdire karışamayacağını ifade etti.