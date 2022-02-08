114 bin 326 TL'lik ceza yiyen Duygu Özaslan paylaştı, yorum yağdı! "Giyinmesen de olurmuş"

Kazanç sağladığı reklam paylaşımlarına '#işbirliği' diye belirtme notunu düşmeyen Duygu Özaslan 114 bin 326 TL'lik ceza yediği iddiasıyla gündem oldu. Yaptığı paylaşımlarla sık sık dalga konusu olan ünlü fenomen son paylaşımına her detayın notunu düştü.

Giydiği her şeyin markasını not düşen Duygu Özaslan son tarzıyla yine rüküş bulundu. Mont ve küpesinin uyumsuzluğu üzerine yorum yağan fenomen paylaşımına ise "Birkaç gündür sadece birkaç dakikalık güneşe göre giyinip donuyorum niye öyle oluyor ya" notunu düştü.

Duygu Özaslan'ın tarzını beğenmeyen bazı takipçiler "Giyinmesen de olurmuş" derken bazıları ise "Güzelim mont o küpelerle nasıl harcanmış", "Ay yine o ayakkabılar olmuş mu ama ya" yorumlarında bulundu.



