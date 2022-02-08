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114 bin 326 TL'lik ceza yiyen Duygu Özaslan paylaştı, yorum yağdı! "Giyinmesen de olurmuş"

08.02.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, reklam paylaşımları için alınan karara uymadığı gerekçesiyle 114 bin 326 TL ceza yedi. Duygu Özaslan yeni paylaşımlarında "işbirliği" notunu unutmazken son paylaşımındaki küpe ve ayakkabıları gündem oldu. Ünlü fenomene "Giyinmesen de olurmuş" yorumları yağdı.

114 bin 326 TL'lik ceza yiyen Duygu Özaslan paylaştı, yorum yağdı! "Giyinmesen de olurmuş"

Kazanç sağladığı reklam paylaşımlarına '#işbirliği' diye belirtme notunu düşmeyen Duygu Özaslan 114 bin 326 TL'lik ceza yediği iddiasıyla gündem oldu. Yaptığı paylaşımlarla sık sık dalga konusu olan ünlü fenomen son paylaşımına her detayın notunu düştü.

Giydiği her şeyin markasını not düşen Duygu Özaslan son tarzıyla yine rüküş bulundu. Mont ve küpesinin uyumsuzluğu üzerine yorum yağan fenomen paylaşımına ise "Birkaç gündür sadece birkaç dakikalık güneşe göre giyinip donuyorum niye öyle oluyor ya" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Duygu Özaslan'ın tarzını beğenmeyen bazı takipçiler "Giyinmesen de olurmuş" derken bazıları ise "Güzelim mont o küpelerle nasıl harcanmış", "Ay yine o ayakkabılar olmuş mu ama ya" yorumlarında bulundu.

Duygu Özaslan hakkında iddia: 114.326 liralık ceza yedi!Duygu Özaslan hakkında iddia: 114.326 liralık ceza yedi!


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Duygu Özaslan
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