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  4. 114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti

114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 114 yaşında hayatını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 114 yaşında hayatını kaybetti.
İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, 1906 yılında 2'nci Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı. Şükriye Bayram, bu sabah yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Bayram’ın cenazesi ikindide Hocaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Şükriye Bayram, daha önce Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonlarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar etmiş, dünya gözüyle kendisini bir kez görmek istediğini söylemişti.

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