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115 gündür süren Evrim'i arama çalışmaları sonlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arazide arama çalışmaları 115 gün sonra sonlandırıldı.

115 gündür süren Evrim'i arama çalışmaları sonlandırıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arazide arama çalışmaları 115 gün sonra sonlandırıldı. Soruşturma kapsamında anne ve babası tutuklu bulunan Evrim'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.
Turhal'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı.
ANNE- BABA TUTUKLANDI
Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, geri döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile babası Burhan Atış, 23 Temmuz günü tutuklandı. Burhan Atış'ın, "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.
NOKTASAL ARAMA SONLANDIRILDI
Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timleri aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Ancak şu ana kadar Evrim'e dair tek bir ize rastlanmadı. Evrim Atış'ı arama çalışmaları dün, 115 gün sonra sonlandırıldı. Evrim’in bulunması için arama çalışmaları adli olarak devam ediyor. Turhal ve Zile Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

115 gündür süren Evrim'i arama çalışmaları sonlandırıldı115 gündür süren Evrim'i arama çalışmaları sonlandırıldı115 gündür süren Evrim'i arama çalışmaları sonlandırıldı115 gündür süren Evrim'i arama çalışmaları sonlandırıldı

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