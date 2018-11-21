115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Tanık olarak dinlenen, o dönemde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde Sosyal Hizmet görevlisi olarak görev yapan İclal Nergiz olaya ilişkin ifadesinde şunları söyledi: “Hastaneye 2012 yılı Temmuz ayında işe başladım. Görevi olayla ilgili sanık N.D.’den aldım. 2014-2017 tarihleri arasında Çocuk İzleme Merkezi’nde ‘Adli Görüşmeci’ olarak görev aldım. Görevim Hastane içerisinde 'PANATES' isimli sistemden acil kadın doğum, gebe poliklinikleri, çocuk acil ve diğer çocuk polikliniklerinden konsilikasyon talepleri üzerine gönderilen cinsel istismar mağduru 18 yaşının altındaki çocukların beyanlarını kamera ile izlenen bir odada almaktı. Bu beyanları aldıktan sonra savcılığa bildirimde bulunuyorduk. Düzenlenen dosyaları doğrudan biz savcılığa gönderemiyorduk. Başhekimlik aracılığıyla gönderiyorduk.”

'2 AY CEVAP BEKLEDİM'

Tanık İclal Nergiz ifadesinin devamında, “Bana 18 yaşının altında çocukların kayıtlarının geldiğini gördüm. Ama bu çocukların birkaç kez daha gönderildiği görünüyordu. Ocak ayından itibaren dosyaların eksiklerinin giderilmesi için geçmişe yönelik bir inceleme yapma gereği duydum. İncelemem sonucunda birime yönlendirilmiş 115 çocuğun savcılığa suç duyurusunun yapılmadığını gördüm. Ben bu listeyi çıkardım. Üst yazıyla o dönemde Başhekim Yardımcısı olan A.A.’ya eksiklikleri tespit ettiğime dair yazılı ve sözlü bildirimde bulundum. İki ay kadar cevap gelmesini bekledim. Ben sosyal hizmetler biriminde görev yaparken I.Ö. sözleşmeli olarak görevliydi. Geriye dönük araştırmaları onunla beraber yaptık” dedi.