115 hamile çocuk skandalının ardından aynı hastanede bir rezalet daha!

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hamile çocuk skandalını ortaya çıkaran Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz, hamile çocuklar ilgili birimlere bildirmemekten dolayı yargılanan başhekim yardımcısı Akif A. hakkında 50 bin liralık manevi tazminat talepli mobbing davası açtı.

SÜRÜLDÜ

Nergiz’in Küçükçekmece 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede şöyle denildi:

“Akif A. başhekim yardımcısı olunca görev aldığı projelerden Nergiz’e el çektirdi. Görev tanımında olmayan nöbetleri baskıyla tutturdu, ‘Bu senin sınavın’ dedi. Nergiz, 1 Ocak 2017 ile 9 Mayıs 2017 tarihleri arasında 115 hamile çocuk hakkında hiçbir işlem yapılmadığını tespit etti. Çocukların durumunu sordu, ertesi gün Sefaköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne sürüldü. Mahkeme Akif A.’nın süre talebini kabul etti, Nergiz’e ait personel özlük dosyasının tamamını, Akif A.’nın yaptığı ileri sürülen görev değişikliklerini istedi.

