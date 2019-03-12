HABER

11,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

Samsun’da hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "çocuğun nicelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.T.’yi (33) yakalayarak gözaltına aldı.

11,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "çocuğun nicelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.T.’yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.T., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
Üniversitedeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyorÜniversitedeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındıUyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.