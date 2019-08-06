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117 Suriyeli ülkelerine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği organizasyonla 117 Suriyeli otobüslerle ülkelerine hareket etti

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği organizasyonla 117 Suriyeli otobüslerle ülkelerine hareket etti.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri devam ediyor.

Esenyurt Kaymakamlığı'na başvurup gerekli belgeleri tamamlayan 117 Suriyeli sığınmacı daha Esenyurt Belediyesi tarafından sağlanan otobüslerle ülkelerine döndü.

Suriyeli sığınmacıları uğurlamak için düzenlenen programda basın mensuplarına açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Esenyurt’ta elimizden geldiğince mutlu olsunlar diye biz de elimizden geleni yapmıştık. Tabii artık onların kendi memleketlerine dönmesi onlar için de bizim için de en doğrusuydu." diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi'nin daha önceki organizasyonlarında 5 bin 337 Suriyelinin ülkelerine dönmesinin sağladığını anlatan Başkan Bozkurt, şunları söyledi:

"Bize başvurdular memleketlerine gidecekler. Bu tatil için gidiş değil. Gittikten sonra artık bir beş sene tekrar buraya dönemeyecekler. Dolayısıyla kalıcı bir gidiş olacak. Umarım bundan sonraki yaşamlarında mutlu olurlar, huzurlu olurlar. Bulunduğumuz coğrafyada da huzur sağlanır, mutluluk sağlanır; kardeşçe, dostça bir arada yaşarız. Belki ileriki süreçlerde biz de onlara birkaç günlüğüne misafirliğe gidip çaylarını içeriz ve böylece kötü günleri geride bırakarak iade-i ziyaret etmiş oluruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür uygulamalarımız devam edecek. Misafirlerimizi tekrar geldikleri yerlere geri göndermeye devam ediyoruz. Biz ücretsiz olarak lojistik hizmet veriyoruz. Yoldaki iaşelerini veriyoruz. Otobüsleri ücretsiz olarak Esenyurt Belediyesi tahsis ediyor. Sınıra kadar onları yolcu ediyoruz. Sınırdan sonra da Kızılay uygun yollardan onları memleketlerine, evlerine geri göndermek için orada destek verecek. Bundan sonraki süreçte de yine dediğim gibi bu uygulama devam edecek onları evlerine göndermek için teşvik edeceğiz ve böylece onlar da biz de daha çok mutlu, huzurlu olacağız diye düşünüyorum. Zira bir uyumsuzluk sorunu başlamaya başladı. Bu da bir zorunluluk haline geldi."

Açıklamanın ardından Başkan Bozkurt, otobüslere binerek Suriyelileri uğurladı.

Uğurlama törenin ardından Suriyeli sığınmacıların bulunduğu 4 otobüs Hatay'a doğru yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Belediyesi Suriyeli sığınmacılar

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