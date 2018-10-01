117 yaşındaki Ayşe ninenin sırrı, yayla hayatı ve sağlıklı beslenme

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde yaşayan 117 yaşındaki Ayşe Uskar'ın çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve torunlarının torunları elini öpüp 'Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı. Uskar, uzun yaşamını ve sağlığını, 80 yıl yaylada kalmasına ve organik beslenmeye borçlu olduğunu söyledi. 1901 doğumlu Ayşe Uskar, Atatürk Mahallesi'nde oğlu Hasan Uskar ile birlikte oturuyor. Aydın'da yörük çadırında dünyaya geldiğini belirten Ayşe Uskar, 4'ü kız, 9 çocuğu, 40 torunu, 62 torunun çocuğu ve 4 de torunun torunu olduğunu söyledi. Ayşe Uskar, kişisel ihtiyaçlarını kimsenin yardımına gerek duymadan karşıladığını belirtti. Uzun yaşamın ve sağlığın sırrını antalan Ayşe Uskar, "Aydın'da bir yörük çadırında dünyaya geldim. 80 yıl kıl çadırlarda, yaylalarda temiz havada; bal, tereyağı, pekmez, süt ve yoğurtla beslendim. En çok yoğurt ve süt tüketirim" dedi. 'ATATÜRK VEFAT ETTİĞİNDE ÇOK AĞLADIM' Ayşe Uskar, Ulu Önder Atatürk vefat ettiğinde çok ağladığını söyledi. '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' nedeniyle Ayşe Uskar'ın yanına gelen çocukları, torunları, torunun çocukları ve torunun torunları elini öperek hayır duasını aldı.
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