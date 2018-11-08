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Yaşını duyan şaştı kaldı! Fatma Nine'nin torunu bile 76 yaşında!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşayan Fatma Bingöl tam 118 yaşında! Vatandaşların evlerini tek tek ziyaret edip sıkıntılarını soran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Teyze'nin yaşını duyunca şaşkınlık yaşadı. Torunu bile 76 yaşında olan yaşlı kadının sağlıklı görünmesi de gözlerden kaçmadı

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Bursa’yı hane hane gezerek "vatandaşların sıkıntısı var mı yok mu?" diye soruyor.

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Bu kapsamda Mustafakemalpaşa İlçesi Kumkadı Köyü'nde bir eve giren Bursa Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve ASDEP personeli hatırını sordukları Fatma Bingöl’ün 118 yaşında olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı.
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118 yaşındaki Bingöl’e selam verip bir sıkıntısı ve isteği olup olmadığını soran İl Müdürü Öneş, yaşlı kadınla uzun süre sohbet etti.
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Aile ve Sosyal Politikalar ekibi, 118 yaşında olmasına rağmen karşısındaki kişiyle oturup sohbet edebilen ve sağlıklı görünen yaşlı kadının elini öpüp duasını alarak yanından ayrıldı.
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Selanik’te 1900 yılında dünyaya gelen Fatma Bingöl, oturduğu evde torunun torunuyla birlikte yaşıyor. Yaşlı kadının torunu ise 76 yaşında.
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Bursa fatma bingöl uzun yaşama

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nine bir de günde bir paket sigara içiyormuş haa...
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