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118 yaşındaki nine, evinin yolunu süpürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 76 yaşındaki kızı ve 54 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan 118 yaşındaki Fatma Bingöl, bu uzun yaşamında 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etti.

Emine DEĞİRMENCİ/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 76 yaşındaki kızı ve 54 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan 118 yaşındaki Fatma Bingöl, bu uzun yaşamında 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etti. 5 yıl öncesine kadar domates tarlasında da çalışan Fatma Nine, hala kendi işlerini yapıyor, bahçesini süpürüp, bakkalına da gidiyor.

Selanik'te, 1900 yılında Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde dünyaya gelen Fatma Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Bursa’nın Karacabey ilçesine göç etti. Daha sonra Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Kumkadı Mahallesi'ne gelin giden Bingöl, 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu. Çocuklarından dördünü kaybeden, eşi de 20 yıl önce vefat eden Fatma Bingöl, kızı Cemile Baltacı ve torunu Veliye Baltacı ile beraber yaşıyor. Mahalleyi ziyarete gelenler, 2. Abdülhamit, 5. Mehmed Reşad ve son padişah Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bingöl'ü görmeden, elini öpmeden gitmiyor. Doğum yeri olan Selanik’in adından başka geçmişe dair pek bir şey anımsamayan Bingöl’ün, görme ve işitme duyularını büyük oranda kaybettiği belirtildi. 6 çocuğundan 4’ü vefat eden Fatma Bingöl’ün 2 çocuğuyla 17 torununun tamamı hayatta. Fatma ninenin öğle saatlerine kadar uyuduğu, kendi işlerini görebildiği, bu arada bakkala gidip, bahçeyi süpürebildiği ifade edildi. 5 yıl öncesine kadar domates bahçesinde çalıştığı belirtilen Fatma Bingöl’ün, yaşlılık aylığıyla geçindiği kaydedildi.

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