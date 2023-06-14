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1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına iade edildi! Aralarında Kılıçdaroğlu da var

14.06.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de yeni dönemin resmen başlamasıyla beraber milletvekili seçilemeyen isimlere ait toplam bin 190 dokulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu tarafından Cumhurbaşkanlığına iletildi. Gönderilen dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dosyası yer alıyor. Dokunulmazlık dosyaları önce Adalet Bakanlığı'na gönderilecek ardından eski milletvekillerinin yargılanmaları için ilgili savcılıklara havale edilecek.

1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına iade edildi! Aralarında Kılıçdaroğlu da var

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27'nci dönemde Meclise gönderilen ve yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait bin 190 dokunulmazlık dosyasını, Cumhurbaşkanlığına iade etti.

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ÖNCE BAKANLIĞA ARDINDAN SAVCILIĞA

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclise gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek.

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Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlık tbmm açılışı

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