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11'inci Astana toplantısı 28-29 Kasım'da

19.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

Suriye krizinin çözümü için Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleştirilen Astana toplantılarının 11'incisinin 28-29 Kasım tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.

11'inci Astana toplantısı 28-29 Kasım'da

Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Kazakistan'ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleştirilen görüşmelerin bir sonraki turu bu ay sonunda yapılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Astana'da yaptığı açıklamada, 28-29 Kasım'daki toplantılarda, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki mevcut durumun ele alınacağını belirtti.

Abdrahmanov, "hem mültecilerin hem de ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların evlerine geri dönmelerini sağlayacak şartların yaratılması ve Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılandırılması" konularının da katılımcılar tarafından görüşülmesinin planlandığını açıkladı.

Bakan, Şam ve silahlı muhalif grupların temsilcilerinin yer alacağı toplantılarda Türkiye, Rusya ve İran'dan hangi düzeyde katılım olacağını belirtmedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Ocak 2017'de başlattığı Astana sürecinde daha önce 10 toplantı yapılmıştı. Rusya'nın askeri müdahalesiyle Suriye'deki dengelerin rejim lehine değişmesinin ardından başlatılan bu süreç, zamanla Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Cenevre görüşmelerini gölgede bırakmıştı.

İdlib'deki durum

Ay sonundaki toplantı, Türkiye ve Rusya tarafından varılan İdlib anlaşmasının akıbetinin, bölgedeki şiddet olayları nedeniyle tartışıldığı bir dönemde gerçekleşecek.

Türkiye ve Rusya, Suriye'nin İdlib vilayetinde silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması için Eylül ayında mutabakata varmıştı. Ancak anlaşmaya göre İdlib'den çıkması gereken silahlı grupların bir bölümünün bölgeden ayrılmayı reddetmesi ve zaman zaman rejim güçleriyle muhalifler arasında yaşanan çatışmalar, mutabakatın ulaştığı başarıyı tartışmaya açmıştı.

DW,AFP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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