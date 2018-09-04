11'inci kattan atlamak istedi

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bir sitede boya işi yapan A.Ş., işverenin sigortasını yaptırmadığını iddia ederek intihara teşebbüs etti. Polis genci intihardan vazgeçirdi. Muratpaşa ilçesindeki Meydankavağı Mahallesi'nde bir sitenin boya işini yapan ekipte çalışan A.Ş., işverenin sigortasını yaptırmadığını iddia ederek 11 katlı binanın çatısına çıktı. A.Ş.'nin eline aldığı bıçakla aşağıya atlayacağını söylemesi üzerine arkadaşları polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri ile birlikte sağlık ekibi ve itfaiye de geldi. İtfaiye atlama ihtimaline karşı havalı yatağı hazır tuttu. Çatıya çıkan polis ekipleri A.Ş.'yi ikna ederek çatıdan indirdi. A.Ş., ifade için polis merkezine götürüldü.
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