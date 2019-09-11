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11'inci kattan düşen 5 yaşındaki Nazende, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Nazende Temel (5), 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

11'inci kattan düşen 5 yaşındaki Nazende, öldü

Muhammed KISIR/ KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de, Nazende Temel (5), 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Volkan-Yasemin Temel çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Nazende Temel, oyun oynadığı 11'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çığlık sesi üzerine dışarı koşan anne ve baba, kızlarını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Nazende Temel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Küçük kız, Hunat Camisi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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11'inci kattan düşen 5 yaşındaki Nazende, öldü11'inci kattan düşen 5 yaşındaki Nazende, öldü11'inci kattan düşen 5 yaşındaki Nazende, öldü11'inci kattan düşen 5 yaşındaki Nazende, öldü

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