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11'inci kattan düşen Aydan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

ADANA'da Aydan Toplar (32), ziyarete gittiği ablasının oturduğu sitedeki binanın 11'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Aydan Toplar (32), ziyarete gittiği ablasının oturduğu sitedeki binanın 11'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aydan Toplar, ablası Sultan Zorlu'nun oturduğu sitedeki daireye misafir olarak geldi. Toplar, iddiaya 11'inci kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Toplar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Aydan Toplar kurtarılamadı. Toplar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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